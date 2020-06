Uma embarcação com 22 migrantes marroquinos foi detetada ao largo da praia de Vale do Lobo, no Algarve.

A bordo tinham água, combustível e tamaras. Os 22 homens com idades entre os 20 e os 30 anos fizeram testes à Covid-19 e encontram-se numa escola onde vão permanecer, recebendo apoio sanitário e alimentar.

Será o SEF a tratar do processo, caso peçam asilo a Portugal. Este é o quarto desembarque de migrantes no Algarve no espaço de 6 meses.