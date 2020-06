Taxista, revisor da CP e auxiliar de educação entre os hammerskins acusados de crimes de ódio

O despacho de acusação refere vários crimes, cometidos entre 2013 e 2017, com agressões violentas a 18 vítimas por motivações de discriminação racial, sexual, religiosa ou ideológica.

O procurador responsável pelo processo diz que os arguidos agiram com total ausência de responsabilização e desprezo pela vida humana.

No essencial, está, segundo o Ministério Público, "suficientemente indiciado que os arguidos agiram com o propósito de pertencer a um grupo que exaltava a superioridade da raça branca face às demais raças, sabendo que, pertencendo a tal grupo deveriam desenvolver ações violentas contra as minorias raciais, assim como contra todos aqueles que tivessem orientações sexuais e políticas diferentes das suas".

"Imbuídos de tal ideologia, desde pelo menos 10 de junho de 2015, os arguidos passaram a atuar de acordo com a mesma, agredindo e ofendendo pessoas com ideais políticos, raça, religião ou orientação sexual distintos dos seus e incentivando ao ódio e à violência contra aqueles", lê-se no texto.

Entre os 27 arguidos há um guarda prisional, um revisor da CP e um taxista e dois já tinham sido condenados pelo assassínio com motivações racistas do cabo-verdiano Alcindo Monteiro em 1995, também no Bairro Alto, em Lisboa.