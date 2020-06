Acesso do IC20 à Ponte 25 de Abril cortado devido a obras

Na noite desta terça-feira e madrugada de quarta-feira o trânsito vai estar interdito no ramo de acesso do IC20 à Ponte 25 de Abril, para Lisboa, devido a trabalhos de manutenção na via, informou a Lusoponte.

O troço vai estar encerrado ao trânsito entre as 22:00 desta terça-feira e as 06:00 de quarta-feira, "de modo a permitir a execução de trabalhos de reparação em junta de dilatação", refere a Lusoponte, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a concessionária das travessias rodoviárias sobre o Tejo "os desvios alternativos estarão devidamente assinalados junto ao local".