Deputada municipal e dirigente nacional Sandra Marques desfilia-se do PAN

A deputada municipal do PAN em Cascais, e membro da Comissão Política Nacional, Sandra Marques, desfiliou-se do partido, alegando "centralização do debate e da ação política" e "falta de vontade de incluir ideias", anunciou esta terça-feira a própria.

"Hoje desfiliei-me do PAN", escreveu a deputada à Assembleia Municipal de Cascais, e porta-voz do grupo municipal, na sua página na rede social 'facebook'.

"Sem tecer estruturais considerações sobre esta decisão, não posso deixar de frisar que nos últimos meses tenho assistido a uma centralização do debate e da ação política dentro do PAN, à falta de vontade em descentralizar e incluir ideias fora do 'núcleo duro', à ausência de debate político em matérias tão essenciais como o crescimento do partido no país e no estrangeiro (que faz com que não tenhamos várias distritais, nomeadamente no interior do país), tal como a uma alteração vincada no estilo de comunicação do PAN que antes se baseava na não violência", alega Sandra Marques, que é também mulher do eurodeputado.