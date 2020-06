Detido mais um suspeito da morte do rapper Mota Jr.

O homem de 26 anos foi encontrado pela polícia em Manchester e detido por suspeitas de envolvimento no roubo à residência do rapper Mota Junior.

O primeiro suspeito foi detido no final de maio no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

A vítima estava desaparecida desde o dia 15 de março e o corpo foi encontrado um mês depois, em avançado estado de decomposição, num descampado.

A PJ de Setúbal explicou que as peças de vestuário encontradas, assim como outros elementos, indiciam que se pode tratar do músico e tem a convicção de que o corpo foi depositado nesta zona propositadamente, por ser uma área pouco movimentada.

Contudo, estes indícios são preliminares, uma vez que ainda estão a decorrer as perícias necessárias para a identificação correta da identidade do corpo encontrado.

David Mota estava desaparecido desde a madrugada de 15 de março.

O rapper de 28 anos terá sido raptado por, pelo menos, dois homens que o convenceram a sair do apartamento até ao hall do prédio onde vivia, em São Marcos, Sintra. O rapper terá sido agredido por estas pessoas e colocado numa viatura.

"Ca Bu Fla Ma Nau", com o rapper Piruka, é um dos trabalhos mais conhecidos do músico, com mais de 21 milhões de visualizações no YouTube.

Mota Jr tinha 149 mill seguidores no Instagram.