Incêndio num prédio em Lisboa causa um morto

Uma mulher morreu na manhã desta terça-feira na sequência de um incêndio na habitação onde residia na Travessa do Mirador, Ajuda, em Lisboa, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

Fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa tinha dito anteriormente à lusa que o incêndio, cujo alerta foi dado às 09:28, tinha causado um ferido que estava cerca das 10:00 a ser assistido no local.

Contactada pela Lusa, fonte da PSP disse que a mulher acabou por morrer.

Às 10:00 estavam no local 24 operacionais, com o apoio de seis veículos. No local estão elementos dos bombeiros, da PSP e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com os Sapadores de Lisboa, o incêndio já foi extinto.