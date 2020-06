Juiz castigado no caso Freeport nomeado adjunto da ministra da Justiça Francisca Van Dunem

A ministra da Justiça nomeou para adjunto de gabinete o juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, José Luís Lopes da Mota.

Em 2009, ainda como magistrado do Ministério Público, Lopes da Mota foi condenado a uma pena disciplinar de 30 dias de suspensão, por ter pressionado dois procuradores a arquivarem suspeitas contra José Sócrates no caso Freeport.

No despacho publicado esta terça-feira em Diário da República, o novo adjunto de gabinete de Francisca Van Dunem tem "a missão de apoiar nos trabalhos de preparação e de acompanhar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia", que decorrerá no primeiro semestre de 2021.

A nomeação de José Luís Lopes de Mota produziu efeitos a 1 de junho, o que significa que o magistrado já está a trabalhar no Ministério da Justiça.