As primeira imagens após queda de antena de telecomunicações em Alcabideche

Dois trabalhadores ficaram gravemente feridos esta manhã quando estavam no topo de uma antena de telecomunicações que caiu na zona de Alcabideche, no concelho de Cascais.



Os dois trabalhadores foram assistidos no local e transportados para o hospital.

A antena caiu em cima de pelo menos um carro e bloqueou uma estrada.

No local estão os bombeiros para proceder à retirada da estrutura.