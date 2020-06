Centeno renuncia ao mandato de deputado na bancada do PS

A mesa da Assembleia da República anunciou esta quarta-feira o pedido de renúncia do ex-ministro de Estado e das Finanças Mário Centeno ao mandato de deputado para o qual havia sido eleito pelo círculo de Lisboa.

Antes do início do debate parlamentar da proposta do Governo de Orçamento Suplementar para 2020, a mesa da Assembleia da República também comunicou que o ex-secretário de Estado Adjunto e das Finanças Ricardo Mourinho Félix vai assumir o seu mandato no parlamento após ter abandonado o Governo na segunda-feira.

Nas últimas eleições legislativas, Mário Centeno foi quinto efetivo na lista do PS pelo círculo de Lisboa, mas o ex-ministro das Finanças já tinha transmitido que, com o fim das suas funções do Governo, não iria assumir o seu mandato de deputado.