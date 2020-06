Dois feridos graves em queda de antena de telecomunicações em Alcabideche

Dois trabalhadores ficaram gravemente feridos esta manhã quando estavam no topo de uma antena de telecomunicações que caiu na zona de Alcabideche, no concelho de Cascais.

Os dois trabalhadores foram assistidos no local e transportados para o hospital.

Fonte dos bombeiros explicou que "um dos trabalhadores ficou debaixo da torre e outro na lateral", e que foram retirados com o apoio de equipamento para elevar a estrutura.

No momento da queda, que será analisada pela Autoridade para as Condições do Trabalho, "os dois trabalhadores estavam em cima da torre, com altura aproximadamente de 35 a 40 metros", indicou a mesma fonte.

Segundo os bombeiros, um dos dois feridos, um homem de 24 anos, foi transportado para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, e o outro, um homem na casa dos 30 anos - que sofreu uma paragem cardiorrespiratória, situação convertida no local - foi transportado para o Hospital Santa Maria, na mesma cidade.

Pelas 11:30, os bombeiros avançaram que os dois trabalhadores que operavam na torre de telecomunicações estavam soterrados", mas já a ser assistidos.

De acordo com informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a ocorrência de "queda de estruturas temporárias ou móveis" ocorreu pelas 10:40, mobilizando 19 operacionais de socorro e oito meios terrestres.