No próximo ano letivo o número de vagas nos cursos de medicina pode aumentar até 15%, segundo um despacho já publicado em Diário da República.

Mas as faculdades de medicina não querem abrir mais vagas, apesar da autorização dada pelo Governo.

O aumento do número de vagas não significa que haja mais médicos no futuro. O Bastonário da Ordem dos Médico dá o exemplo do último ano letivo: 1.800 vagas no ano passado, 600 médicos sem possibilidade de poderem aceder a especialidade.