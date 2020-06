João Leão confessa que também ficou estupefacto com declarações do presidente do Novo Banco

João Leão garantiu esta quarta-feira, várias vezes, no parlamento, que não haverá qualquer nova injeção este ano, nem antes de ser conhecido o resultado da auditoria à gestão do banco, que deverá estar concluida no próximo mês.

O ministro das Finanças confessa que tal como o Presidente da República, também ficou estupefacto com as declarações do Presidente do Novo Banco, sobre uma possível nova injecção de capital.

João Leão adianta também que parte do empréstimo do Estado à TAP pode ser convertida em capital da empresa.