PSP explica o que esteve na origem da operação no bairro do Pombal

A PSP está a realizar uma mega operação no bairro do Pombal, em Oeiras, onde ocorreram buscas na sequência de desacatos, que tiveram lugar num restaurante da cadeia McDonald's, em Paço de Arcos, "com vários roubos e ofensas à integridade física graves", como revelou a intendente da PSP, Ana Neri.

Há cerca de um mês, no mesmo bairro, um deslocação da PSP terminou em confrontos, em que dois agentes ficaram feridos.

Foram realizadas 13 buscas domiciliárias, que resultaram na "apreensão de estupefacientes, gás pimenta" e uma arma branca. Doze pessoas foram detidas, com idades compreendidas entre os 19 e os 26 anos, e são presentes a um juiz.