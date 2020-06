Aumento da mortalidade. Covid-19 não explica número de mortes acima do normal 

Nas primeiras seis semanas do desconfinamento, morreram mais 807 pessoas do que seriam de esperar neste período e altura do ano, em comparação com as estatísticas dos últimos seis anos.

A conclusão é de um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública. O subdiretor da ENSP, Alexandre Abrantes, esteve esta quinta-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, onde explicou que o aumento da mortalidade pode explicar-se por casos de doença crónica grave, cujo diagnóstico e tratamento possam ter sido adiados devido à pandemia do novo coronavírus.

Alexandre Santos destaca ainda que mais de metade dos 807 óbitos não foram causados pela Covid-19.