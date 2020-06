Com as "restrições" impostas ao Governo, havia poucas alternativas com venda do Novo Banco

Numa entrevista ao podcast do Partido Socialista, a primeira depois da saída do Governo, Mário Centeno, ex-ministro das Finanças, afirmou que não se arrepende de nenhuma decisão sobre o Novo Banco.

Centeno acrescentou ainda que, com "as restrições" com que o Governo se deparou relativamente à venda do banco, as alternativas eram poucas.