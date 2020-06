O corpo de um homem foi hoje retirado de um troço do rio Lis, que atravessa a cidade de Leiria, confirmou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) daquele distrito.

De acordo com a Proteção Civil, "o corpo foi retirado (do rio) e transportado para a morgue" do Hospital Santo André, em Leiria.

O alerta foi dado pelas 23:30 e no local estiveram 13 operacionais, dos Bombeiros Voluntários de Leiria, INEM e PSP, apoiados por cinco viaturas.