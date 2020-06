Enfermeiros voltaram às concentrações por reivindicações de carreira

O tempo da pandemia ainda não terminou. Mas o tempo de voltar às reivindicações por melhorias nas carreiras, os enfermeiros entendem que é chegado.

No dia em que os partidos levaram a debate uma série de propostas para a valorização da carreira dos enfermeiros, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses realizou uma concentração em frente à Assembleia da República.

Com um carro de som, bandeiras, faixas e cartazes, mas as devidas regras de distanciamento entre participantes - cerca de 30 - todos com máscara - e que segundo a organização "representam os milhares" em todo o país.

Os enfermeiros reclaram alterações nas carreiras, que apresentaram aos grupos parlamentares em setembro de 2019, como explicou José Carlos Martins, Presidente do SEP, e que passam sobretudo pela contagem de pontos para efeitos de progressão, transição de categorias, assim como a revisão da quota de especialistas e outras questões salariais.

Para o dirigente sindical, "do ponto de vista das opções políticas, já percebemos que há dinheiro, para alguns sítios não falta, como é exemplo o Novo Banco e outros locais. Mas também tem que haver solução para os problemas profissionais".

O plenário desta quinta-feira tinha na agenda 5 projetos de lei do BE, PCP e CDS, mais um projeto de resolução do PAN e 2 petições que reuniram mais de 8 mil assinaturas.