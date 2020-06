Moradores do Fluvial no Porto querem mais limpeza e patrulhamento

Há um ano que o sossego acabou para os moradores do Fluvial, uma zona residencial do Porto, próxima dos bairros da Pasteleira e Pinheiro Torres, os prinicpais foco de tráfico de dorga da cidade.

Nem a pandemia acalmou o movimento na zona, e os moradores do Fluvial reclamam mais limpeza e um reforço do patrulhamento.

A Câmara do Porto garantiu que a recolha de lixo feita diariamente e sempre que há denúncias. Acrescentou ainda que continuam as negociações com o Ministério da Saúde para a criação de uma sala de consumo assistido.