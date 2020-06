"Não faz sentido um cordão sanitário no Algarve neste momento"

Uma festa ilegal em Lagos acionou o alarme das autoridades de saúde. Há pelo menos 69 infetados e o surto pode já ter alastrado a outras localidades.

A falta de recursos humanos no Algarve é uma das preocupações na resposta a eventuais surtos.

O presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos esteve esta quinta-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, onde explicou o que pode acontecer com múltiplos surtos num período de férias no Algarve.

Alexandre Valentim Lourenço admite que o "comportamento em férias facilita a contaminação", mas reiterou que "não faz sentido" impor um cordão sanitário na região "neste momento".

