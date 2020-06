Pandemia deixa mais portugueses sem-abrigo

Ainda não há números oficiais sobre o impacto da pandemia. Mas para já, sabe-se que há mais sem-abrigo por causa da covid-19, que deixou muitos portugueses no desemprego.

Os pedidos de ajuda, agora, chegam de todas as classes.

No Porto, por semana eram servidas 180 refeições, atualmente este número subiu para 600.

A responsável pelos centros de apoio aos sem-abrigo do Porto diz que os apoios do estado existem, mas são lentos.

Natália Coutinho, afirma que todos os dias recebe pedidos de apoio e que por vezes não tem como garantir ajuda imediata.

No final do ano passado, a câmara do Porto tinha sinalizado 560 pessoas em situação de sem-abrigo. Também em lisboa há centenas de pessoas nesta situação. Números que este ano deverão aumentar, por causa da pandemia.