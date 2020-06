Portugal pode não ter vacinas contra a gripe suficientes este inverno

Com a pandemia do novo coronavírus, todos os países fizeram encomendas acima do habitual e os laboratórios não têm, por esta altura, doses suficientes para vender.

Portugal atrasou-se a encomendar mais vacinas. Só fez o pedido em junho, três meses depois de Espanha e Itália, dois dos países europeus mais afectados pela Covid-19.

O Governo já admitiu a importância da vacina da gripe para os grupos de risco. Além do milhão e meio de vacinas disponibilizado no ano passado, o Estado quer comprar mais 500 mil doses.