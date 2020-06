Quatro arguidos em operação da PSP no Bairro da Quinta da Lage na Amadora

Quatro pessoas foram hoje constituídas arguidas e deverão ficar detidas na sequência da operação da PSP no Bairro da Quinta da Lage, na Amadora, Lisboa, no cumprimento de cinco mandados de busca domiciliária por crimes de roubo e tráfico de droga.

Em declarações aos jornalistas no final da operação, o intendente da PSP Paulo Flor adiantou que três homens e uma mulher foram transportados para a esquadra para prestar declarações e serem constituídos arguidos. Vão ser presentes hoje a tribunal.

As buscas de hoje estiveram relacionadas com disparos ocorridos em 13 de junho no Bairro da Quinta da Lage que causaram quatro feridos, uma situação que terá alegadamente a ver com tráfico de droga e com roubos efetuados no início do ano.

A operação foi desenvolvida pela divisão policial da Amadora e envolveu mais de 75 elementos policiais.