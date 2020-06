Quebra no consumo de sardinha e pandemia condicionam o preço

A sardinha teve este ano uma boa notícia com um aumento da quota disponível, mas a pandemia está a impedir que o setor possa festejar.

A quebra no consumo é um dos problemas para quem depende do rendimento que a pesca do cerco costuma dar todos os anos.

Os preços em lota são muito diferentes dos que se registam na venda ao consumidor.