Verão começa no sábado com temperaturas entre 25 e os 30 graus

O verão começa no sábado com céu limpo e com temperaturas máximas a variar entre os 25 e os 30 graus, para a partir de segunda-feira subirem acentuadamente, disse à Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.

“Vamos ter um início de verão ameno. Em geral vai estar céu pouco nublado ou limpo. Nas regiões do interior sul e no Algarve vamos ter temperaturas de 30/33 graus Celsius, mas no litoral estarão mais amenas”, disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço, até sábado está previsto vento do quadrante norte, soprando com alguma intensidade na região sul e faixa costeira ocidental e terras altas e alguma nebulosidade matinal.

“Na segunda e terça-feira, vamos ter uma subida acentuada e episódios de tempo quente e seco”, adiantou.

A temperatura vai subir gradualmente 2/3 graus até domingo e depois na segunda-feira entre 4 e 6 graus, prevendo-se máximas próximas dos 40 graus no interior do Alentejo.

“A partir de domingo já em verão, vamos ter uma subida significativa e na terça também em especial no Alentejo interior com 37/38 graus. Na faixa costeira junto ao litoral norte e centro não vão subir muito ficando-se pelos 23/25 graus”, referiu.

Segundo Ângela Lourenço, a partir de quarta-feira a tendência é para uma descida da temperatura máxima.

O solstício de verão ocorrerá às 22:44 de sábado, marcando o início da estação no hemisfério norte, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa.

O verão vai prolongar-se por 93,66 dias até ao próximo equinócio, a 22 de setembro de 2020.