Bloco pede debate urgente para preparar o próximo ano letivo

O Bloco de Esquerda pede um debate urgente sobre a forma como irá decorrer o próximo ano letivo. e defende, por exemplo, a redução do número de alunos por turma. O partido acusa o Ministério da Educação de estar em silêncio e de deixar o país “em suspenso”.

O debate no Parlamento do projeto-lei para reduzir o número de alunos por turma ficou agendado para quarta-feira. Joana Mortágua explicou que a iniciativa pretende alertar para a necessidade de preparar o início do próximo ano letivo.