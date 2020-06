CGTP organiza ações de luta em todo o país na próxima semana

A CGTP organiza na próxima semana ações de luta em todo o país, incluindo um desfile em Lisboa, na quinta-feira, em defesa da saúde e direitos dos trabalhadores. Segundo Isabel Camarinha, as greves em supermercados e outras superfícies comerciais e as concentrações e ações de rua vão cumprir todas as medidas de segurança.

Segundo a líder da confederação sindical, não foi marcada uma manifestação nacional devido aos constrangimentos causados pela pandemia. Ainda assim, decorrerá um desfile em Lisboa, entre o Rossio e a Praça do Município.

A Semana Nacional de Luta termina em 26 de Junho e tem como lema "Vamos à Luta para defender a saúde e os direitos dos trabalhadores! Garantir emprego, salários, serviços públicos".