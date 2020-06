Homem baleado em Carnide e jovem esfaqueado no Campo Grande morrem no hospital

A PSP de Lisboa interveio na quinta-feira em dois incidentes que resultaram na morte de um homem, em Carnide, e de um jovem, no Campo Grande, disse hoje à Lusa a força de segurança.

O homem foi baleado pelas costas, num incidente que a PSP acredita estar relacionado "com um ajuste de contas", tendo sido transportado para o hospital, onde morreu, disse à Lusa a oficial de serviço do Comando metropolitano da PSP em Lisboa.

O incidente deu-se no bairro da Horta Nova, na freguesia de Carnide (perto de Benfica). A polícia foi chamada ao local às 20:24, tendo detido dois dos três suspeitos e apreendido duas armas de fogo, uma pertencente à vítima e outra, que terá sido usada nos disparos.

Noutro incidente, cerca das 20:50, um jovem de 15 anos foi esfaqueado no Campo Grande, tendo as forças de segurança detido um jovem suspeito da agressão com arma branca, indicou a mesma fonte.

A vítima foi hospitalizada em estado grave, tendo acabado por morrer, disse à Lusa o Comando Metropolitano da PSP em Lisboa.