Incêndio em Aljezur alastrou a Vila do Bispo e Lagos

O incêndio em Aljezur, no Algarve, alastrou aos concelhos de Vila do Bispo e Lagos. No combate às chamas estão mais de 270 bombeiros. Há 2 frentes ativas.

O vento forte, com rajadas de 50 quilómetros por hora, tem dificultado o trabalho dos operacionais no local.

Num monte no Barranco Novo, em Vila do Bispo, uma dezena de casas pré-fabricadas ficaram queimadas. Os moradores conseguiram fugir. Eram alemães, alguns deles idosos.

Na localidade, o acesso é difícil. O combate às chamas tem estado a ser feito pela GNR de Vila do Bispo e por moradores. Durante a tarde, cerca de 40 pessoas foram retiradas de casa por precaução. Estão alojadas na aldeia da Pedralva e no quartel de bombeiros.

O fogo obrigou ao corte das estradas nacionais 268, entre a Bordeira e Vila do Bispo, e 125, na zona do Burgau, também em Vila do Bispo.



Veja também: