Incêndio no Algarve aproxima-se de Vila do Bispo

Um incêndio em Aljezur, no Algarve, começa a aproximar-se de Vila do Bispo. No terreno estão mais de 300 operacionais apoiados por 11 meios aéreos. O fogo tem três frentes ativas e o combate está a ser dificultado pelo vento forte.

Por precaução, 30 pessoas foram retiradas das suas casas e foram cortadas a Estrada Nacional 268 e a Estrada Nacional 125.