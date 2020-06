Vento forte dificulta operações no combate às chamas no Algarve

Um incêndio que deflagrou na Bordeira, no concelho de Aljezur, no Algarve, chegou a Vila do Bispo. No terreno estão mais de 250 operacionais. O fogo tem duas frentes ativas e o combate está a ser dificultado pelo vento forte - entre os 40 e os 50 quilómetros por hora.

Por precaução, 30 pessoas foram retiradas das suas casas e foram cortadas a Estrada Nacional 268 e a Estrada Nacional 125.

O alerta foi dado ao início da tarde.

