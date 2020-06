O solstício que marca o início do verão no hemisfério norte vai acontecer às 22:44 deste sábado. Será o dia mais longo do ano.

Mário Marques, climatologista, diz que no dia 23 de junho as temperatura ainda poderão chegar aos 35 graus no Norte e no Sul podem atingir os 40 graus.

O verão fica por 93 dias, que serão, de uma forma geral, amenos.