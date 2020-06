O Governo quer arrancar o próximo ano letivo com aulas presenciais para todos os níveis de ensino. É pelo menos essa a vontade do Ministério da Educação, que ao Jornal de Notícias admitiu ser a ideia do executivo, até para diminuir as desigualdades sociais entre estudantes.

Ao Expresso, o Governo admite também a possibilidade de contratar mais professores.