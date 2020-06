Identificado e detido autor do incêndio em Aljezur

O autor do incêndio que deflagrou esta sexta-feira em Aljezur, no Algarve, foi hoje identificado e detido pelas autoridades. Trata-se de um homem de 44 anos que efetuava trabalhos de gestão de combustível com recurso a uma motorroçadora.

Ontem à tarde, o equipamento terá entrado em sobreaquecimento provocando a emissão de fagulhas.

De acordo com a GNR, o homem alertou de imediato as autoridades e ainda terá tentado extinguir o fogo com recurso a uma mangueira.

Esta manhã, o incêndio foi dado como dominado.

"Este foi o maior incêndio de sempre no concelho"

O incêndio alastrou aos concelhos de Vila do Bispo e Lagos. O presidente do município de Vila do Bispo, Adelino Soares, diz que é o maior incêndio de sempre no território.