Incêndio no Algarve: "há relatos e informações que foram afetadas algumas barracas de madeira"

Um incêndio que deflagrou na Bordeira, no concelho de Aljezur, no Algarve, chegou a Vila do Bispo. No terreno estão 266 operacionais, apoiados por 88 veículos e seis máquinas de rasto. O fogo tem duas frentes ativas e as previsões meteorológicas para a noite não são animadoras, não são favoráveis ao combate.

"Há relatos e informações que foram afetadas algumas barracas de madeira, mas não temos informação do conceito de habitação em si", explicou o Segundo Comandante distrital do Algarve, que disse que "é prematur falar em rescaldo pela manhã ".

Por precaução, 40 pessoas foram retiradas das suas casas e foram cortadas a Estrada Nacional 268, entre a Carrapateira e Vila do Bispo, e dois troços da Estrada Nacional 125, no cruzamento do Burgau e no cruzamento de Bensafrim e Barão de São Miguel.

O alerta foi dado ao início da tarde.

