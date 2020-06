Temperaturas podem chegar aos 40 graus no Interior no início da semana

Oito distritos do interior do país vão ficar a partir de segunda-feira sob aviso amarelo devido a uma subida acentuada das temperaturas, anunciou este sábado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Braga, Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo para segunda e terça-feira. Depois, iremos ver como corre e se ainda permanece algum [distrito sob aviso amarelo] para quarta-feira, mas a ideia é que as temperaturas começarão a descer", adiantou à Lusa a meteorologista Cristina Simões, acrescentando que algumas localidades do interior do Alentejo poderão atingir mesmo os 40 graus.

A chegada de uma massa de calor proveniente do norte de África vai atingir, sobretudo, Espanha, mas os seus efeitos vão estender-se também a Portugal, embora de forma mais ligeira. No entanto, a previsão do IPMA aponta para um "episódio curto" e "não muito duradouro", já que as temperaturas deverão começar a baixar até ao final da próxima semana.

"Vamos ter uma subida da temperatura máxima e as mínimas também sobem, mas não tanto quanto as máximas. Espera-se que na segunda-feira, na generalidade do território, as temperaturas estejam acima dos 30 graus. A subida será gradual, mas mais acentuada na segunda-feira, que é quando se vai sentir mais calor, mantendo-se a situação na terça-feira. A partir de quarta-feira as temperaturas tendem a descer ligeiramente", frisou Cristina Simões.

Embora o interior do país seja a região mais afetada pelas temperaturas elevadas -- apesar de o distrito de Braga ser também visado por este aviso amarelo -, o litoral vai sentir igualmente mais calor no início da próxima semana, mas sem emissão de aviso. O IPMA tem quatro categorias de classificação: verde, amarelo, laranja e vermelho, sendo que apenas as três últimas originam avisos e têm limiares diferentes consoante o distrito.

"No litoral as temperaturas também vão subir bastante: Lisboa terá 32 graus na segunda-feira, Setúbal terá 33 a 34, mas não são limiares para aviso nestes distritos. A temperatura vai subir em todo o território, mas mais no interior. Para já, a corrente está de norte e é mais fresca; depois, ficará uma corrente mais de leste, do interior da península, com a massa de ar quente vinda de Espanha que consegue chegar aqui", explicou a meteorologista.

As condições meteorológicas previstas para os próximos dias - que são consideradas "normais", face à chegada do verão - devem também representar "algum perigo" ao nível do risco de incêndios no território nacional. O IPMA salienta que pode verificar-se em meados da próxima semana alguma "instabilidade", com a possível ocorrência de trovoadas e a mudança de ventos, sobretudo no interior.