Passadiços do Mondego em construção

Já arrancaram as obras dos futuros passadiços do Mondego, na Guarda, num projeto idêntico ao que já existe em Arouca, mas com diferenças geográficas e geológicas.

O projeto implica a construção de estruturas de madeira, pontes pedonais e duas pontes suspensas. A empreitada tem um custo superior a 3 milhões de euros comparticipados com fundos comunitários

Os futuros passadiços desenham o mapa de uma velha aliança cultural alicerçada na pastorícia e nas fábricas de lanifícios que foram sendo abandonadas ao longo de todo o curso do rio.