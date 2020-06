Bombeiros combatem incêndio em fábrica de Santo Tirso

Mais de 70 operacionais estão a combater um incêndio numa fábrica de gazes hidrófilas, no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, que deflagrou ao início da noite desta segunda-feira, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do (CDOS) do Porto, os bombeiros foram chamados para um incêndio na fábrica ADA Fios, que "ainda está em curso".

A informação disponível na página da ADA Fios na internet dá conta de que esta empresa é especializada na produção de gazes hidrófilas hospitalares.

O CDOS do Porto acrescentou que a combater o incêndio estão as corporações dos bombeiros voluntários de Santo Tirso, Tirsenses, Vila das Aves, Póvoa de Varzim, Paços de Ferreira, Valongo e Ermesinde.

O alerta foi dado às 19:57 e pelas 21:40 estavam a combater o incêndio 73 operacionais, apoiados por 24 veículos, segundo a informação disponível na página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet.