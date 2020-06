Menos incêndios em tempo de pandemia

Desde o início do ano, a GNR registou mais de 1.500 incêndios florestais, grande parte com origem em queimas.

Apesar dos números terem baixado devido ao confinamento por causa da pandemia, as autoridades vão intensificar a fiscalização nos próximos dias nos quais se vão registar aumento de temperatura.

Oito distritos do interior do país estão sob aviso amarelo por causa da subida das temperaturas.

São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim estão esta segunda-feira mais expostos ao perigo de incêndio e em todo o país há cerca de meia centena de concelhos em risco muito elevado.

De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera, o índice vai manter-se pelo menos até sexta-feira, por causa do tempo quente.

São temperaturas normais para o início do Verão, mas obrigam a aviso amarelo no interior do país.

Nos distritos de Braga, Portalegre, Évora e Beja mantém-se até terça-feira. Já em Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco até quarta-feira, dia em que as temperaturas devem começar a descer.