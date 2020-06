O Governo quer arrancar com aulas presenciais em setembro, mas admite outros cenários. A oposição criticou esta segunda-feira o silêncio do Ministério da Educação, que já fez saber que poderá contratar mais professores, sem se saber com que verba.

A tutela só deverá anunciar as novas medidas depois do atual ano letivo terminar. O Plano de Estabilização do Governo prevê 400 milhões de reforço no ensino digital.