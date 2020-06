S. Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim em risco máximo de incêndio

São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim estão esta segunda-feira mais expostos ao perigo de incêndio e em todo o país há cerca de meia centena de concelhos em risco muito elevado.

De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera, o índice vai manter-se pelo menos até sexta-feira, por causa do tempo quente.

São temperaturas normais para o início do Verão, mas obrigam a aviso amarelo no interior do país.

Nos distritos de Braga, Portalegre, Évora e Beja mantém-se até terça-feira. Já em Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco até quarta-feira, dia em que as temperaturas devem começar a descer.