Desacato entre donos de estabelecimentos no Porto por causa de esplanadas faz 3 feridos

Um desentendimento esta terça-feira entre donos de estabelecimentos provocado pela colocação de duas esplanadas na Praça dos Poveiros, no Porto, provocou três feridos, disse à Lusa fonte da PSP.

O incidente ocorreu cerca das 17:00 e terá "envolvido várias pessoas" acrescentou a fonte da PSP, informando que no momento em que chegaram ao local "já não havia nada".

"Sabemos que foram transportados ao hospital, mas desconhecemos o grau dos ferimentos nas três pessoas", disse ainda a fonte.

Porto festeja o São João

O incidente ocorre no dia em que na cidade do Porto se festeja o São João, ainda que sem aglomerados e com apelos da Direção-Geral da Saúde e do Governo para que as pessoas fiquem em casa.

Contudo, os restaurantes estão autorizados a funcionar normalmente até às 23:00, dando dessa forma a quem quiser a possibilidade de comer as sardinhas assadas que fazem parte da tradição.

Câmara do Porto adotou várias medidas para evitar aglomerações

Devido à pandemia do novo coronavírus, a Câmara Municipal do Porto aplicou medidas restritivas na noite de São João para evitar ajuntamentos nas ruas da cidade. Cafés e lojas de conveniência têm de fechar às 19:00. As salas de espetáculos também vão estar encerradas.

As autoridades policiais vão reforçar a fiscalização.