Não há memória de um S. João como este

Nunca se viu um S. João sem festa. Os principais pontos da cidades estiveram desertos. Sem martelinhos nem sardinhas assadas e sem a folia típica desta noite.

Para prevenir ajuntamentos na Invicta, a Câmara Municipal do Porto tomou várias medidas. As salas de espetáculo estiveram de portas fechadas e vários serviços encerraram mais cedo. Os cafés e as lojas, por exemplo, encerraram às 19 horas. Já os restaurantes fecharam quatro horas depois.

Os transportes pararam mais cedo e o policiamento foi reforçado. "No S. João fique ao portão" é o lema deste ano. As festidades voltam no próximo.