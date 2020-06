PJ investiga fraude no SNS de 700 mil euros

A Polícia Judiciária concluiu e enviou para os departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra a de Évora os inquéritos da "Operação Antídoto", de fraudes no Serviço Nacional de Saúde, anunciou esta terça-feira a PJ.

Em comunicado, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), da Polícia Judiciária (PJ) revela que os inquéritos foram enviados aos respetivos DIAP "com proposta de que seja proferido despacho final" desta operação que foi anunciada em julho do ano passado, com 19 arguidos singulares e dois coletivos, por crimes no SNS que lesaram o Estado português em "mais de setecentos mil euros, por via do pagamento de taxas de comparticipação, de forma fraudulenta".

Esta investigação, prossegue a PJ, foi desenvolvida "em estreita colaboração com o Ministério da Saúde, na área do combate à fraude ao SNS", e foram "concluídas duas investigações, por factos suscetíveis de enquadrar, em abstrato, os crimes de Corrupção, Burla qualificada, Falsificação de Documento, Branqueamento e Associação Criminosa".