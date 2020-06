Centenas de bombeiros têm fardas que não cumprem critérios de segurança

Há bombeiros com Equipamento de Proteção Individual que já não cumpre as normas de segurança no combate aos fogos.

Em outubro de 2019, o Governo anunciou um investimento de seis milhões de euros para novos fardamentos, mas a Liga de Bombeiros diz que dezenas de corporações não têm fardamentos de combate a incêndios.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garante que estes equipamentos têm sido distribuídos, mas Jaime Marta Soares diz que os profissionais estão à espera há dois anos.