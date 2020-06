Negociações "intensas" à esquerda em nova fase de entendimento

Carlos César abriu o jogo à saída do encontro com o Presidente da República: o PS está "empenhado" em conseguir um entendimento com os partidos da esquerda, numa nova fase da vida política nacional, com o horizonte da Legislatura e depois de ter conseguido fazer passar o orçamento suplementar, na generalidade, apenas com os votos socialistas e abstenção dos parceiros de esquerda e do PSD como nunca se viu no quadro parlamentar.

Mas se em tempos, recentes, causados pela pandemia, ainda se voltou a falar em "soluções de bloco central" para o futuro, o Presidente do PS foi claro sobre o entendimento desejável, com os "parceiros mais privilegiados" - e especificou mesmo PCP, PEV, PAN e BE - "numa perspetiva de médio prazo" e "no sentido de garantir estabilidade política".

Os sinais de aproximação são evidentes e não passaram despercebidos, na reunião com todos os partidos no Infarmed, na manhã desta quarta-feira.