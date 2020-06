Retirado de circulação há mais de uma década, o regresso do comboio da Linha do Tua voltou a ser adiado. Em causa estão problemas relacionados com o prolongamento dos trabalhos de requalificação e e as verbas monetárias que ainda não foram disponibilizadas para completar as obras.

Autarcas e comerciantes estão revoltados e lembram que o comboio era a medida compensatória pela construção da barragem.