Na tarde desta quinta-feira, à mesma hora que António Costa anunciava que Lisboa passa para situação de calamidade devido à pandemia, a CGTP reuniu mais de 400 pessoas num protesto no Rossio.

O desfile, destinado à Praça do Município, durou pouco mais de 10 minutos. A CGTP diz que mais importante do que a luta contra a pandemia, são os direitos dos trabalhadores e promete uma semana com dezenas de ações em todo o pais.