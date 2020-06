Moradores de Abrantes preocupados com praga de javalis

Os moradores de Abrantes, no distrito de Santarém, estão preocupados com uma praga de javalis que chegou à cidade. Os animais têm sido vistos no perímetro urbano e a população teme o risco para a saúde pública e os estragos causados nas culturas agrícolas.

Contactado pela SIC, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que regula o setor da caça, disse que vão ser emitidas autorizações especiais ao Clube de Caçadores de Abrantes para um controlo da população de javalis no perímetro urbano da cidade.