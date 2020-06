Abrigo noturno no Porto só para homens

O Porto tem um abrigo noturno da Assistência Médica Internacional (AMI) só para homens.

Com capacidade para receber 27 pessoas, há nesta altura 19 em lista de espera, apesar das quatro vagas disponíveis.

Desde a inauguração do abrigo, em 2006, já lá passaram 463 homens, com o número de pedidos a aumentar com a pandemia de Covid-19.