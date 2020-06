Jerónimo de Sousa diz que Governo não é claro em relação à TAP

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, pede ao Governo que seja firme na negociação com a Comissão Europeia que vai decidir a ajuda do Estado à TAP.

Jerónimo de Sousa diz que o Executivo não pode estar dependente de Bruxelas e pede clareza quanto aos objetivos para a transportadora.

PCP formaliza que vai ter candidato presidencial

No final da reunião do Comité Central do partido, o líder do PCP anunciou ainda que o partido terá um candidato presidencial nas próximas eleições mas disse que o nome só será conhecido em setembro.

Jerónimo de Sousa avisou ainda o Governo que ou muda a proposta de orçamento suplementar ou pode ter "um problema sério".